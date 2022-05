Macky Sall sur les recrutements dans les mairies: “un maire est soumis aux exigences de la loi et du règlement sinon il est révoqué“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Macky Sall sur les recrutements dans les mairies: “un maire est soumis aux exigences de la loi et du règlement sinon il est révoqué“ Publié le mercredi 4 mai 2022 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Remise des cahiers de doléances au chef de l`État

Dakar, le 3 mai 2022 - Les responsables des centrales syndicales ont remis, ce mardi 3 mai 2022, leurs cahiers de doléances au président de la République, lors d`une réception au palais. Tweet

Le président de la République, Macky Sall, a reçu, mardi 3 mai 2022, les centrales syndicales du Sénégal dans le cadre de la célébration de la Fête internationale du travail, célébrée le 1er mai.



Au palais de la République, le président Macky Sall a reçu les cahiers de doléances des mains des différents responsables de centrales syndicales.



Le chef de l'État Macky Sall a salué le dispositif inclusif et efficace de prise en charge des revendications. Il a rendu un hommage appuyé aux grandes figures du mouvement syndical.



La cérémonie au palais de la République s'est tenue dans un contexte mondial difficile, marqué notamment par une forte inflation. Une enveloppe de 627 milliards a été débloquée pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages.



Aussi, le président Macky Sall a évoqué les efforts que l'État a consenti pour faire face à la crise énergétique. Ainsi, plus de 350 milliards FCFA ont été mobilisés pour le domaine de l'énergie.



Sur les recrutements dans les mairies



Au cours de l'audience avec les centrales syndicales, la question de la gestion des collectivités locales est également revenue. Et le président de la République, Macky Sall, a rappelé qu'un maire doit se soumettre aux lois du pays. Le chef de l'État évoque spécifiquement la question des recrutements dans les municipalités. Sans le citer, Macky Sall fait référence au maire de Dakar, Barthélémy Dias, qui a récemment recruté Guy Marius Sagna et le capitaine Oumar Touré.



"Un maire ne peut pas faire ce qu’il veut. Il est soumis aux exigences de la loi et du règlement sinon il est révoqué. Tout recrutement en dehors de l’organigramme mis en place est nul et de nul effet. (...) Je leur ai tous dit que s’ils ne respectent pas la loi, ils seront sanctionnés. Il y a eu des maires, qui avant de partir ont recruté des centaines de personnes, cela aussi constitue un gros problème dans ce pays et qu’il faut revoir afin de fixer les règles", a expliqué Macky Sall.



Makhtar C.