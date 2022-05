Sénégal: la petite île de Sipo en deuil depuis la disparition de la «reine» Fatou Mané - adakar.com

Fatou Mané, « reine de Sipo »

Au Sénégal, la petite île de Sipo, au sud du Sine Saloum, est en deuil depuis la disparition de Fatou Mané, appelée « la reine de Sipo », le 12 avril dernier. La centenaire était une figure emblématique de ce village de la commune de Toubacouta, proche de la Gambie. Une « reine » -un titre honorifique – sans couronne ni château, mais respectée pour ses dons de guérisseuse et visitée par des touristes du monde entier. L’Agence sénégalaise de promotion touristique lui a d’ailleurs rendu hommage. L’un de ses enfants devrait lui succéder.



Avec notre envoyée spéciale à Sipo, Charlotte Idrac



À moins d’une demi-heure en pirogue de Toubacouta, l’île de Sipo, bordée d’une plage de sable fin. « Là on est en face de l’île de Sipo, il y a 63 habitants », raconte le guide Ousmane Sarr. « La reine Fatou Mané avait 107 ans selon certains, d’autres disent 109 ans, mais on ne sait pas exactement. »