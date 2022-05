La Russie convoque une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur le Mali - adakar.com

La Russie convoque une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Mali
Publié le mercredi 4 mai 2022

Conseil de sécurité de l`ONU

Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu mardi, à la demande de la Russie, une réunion informelle à huis clos sur le Mali au lendemain de l'annonce par ce pays d'une rupture de ses accords de défense avec la France, selon des diplomates.



"Le Mali a récemment exprimé ses inquiétudes (...) concernant les violations de l'espace aérien par des forces étrangères" et "nous pensons qu'il est important d'en discuter au Conseil de sécurité", a indiqué avant la rencontre Anna Evstigneeva, ambassadrice russe adjointe à l'ONU.



Cette réunion est une "bonne occasion de discuter de la situation là-bas. Le Mali a passé des contrats avec des mercenaires privés et ils violent déjà les droits humains. Nous espérons qu'il y aura un certain degré de mise en responsabilité à ce sujet", a déclaré de son côté l'ambassadeur français à l'ONU, Nicolas de Rivière, également avant la session.