Fuite survenue sur l'usine des conduites du Lac de Guiers: la SEN'EAU annonce 48 heures de pénurie d'eau Publié le mardi 3 mai 2022

SONES et SEN’EAU informent les clients que des travaux de réparation d'une fuite sur l'une des conduites transportant l'eau produite par les ouvrages installés sur le Lac de Guiers vont démarrer ce mercredi 04 mai 2022 à 06h du matin pour une durée de 48h. En conséquence, les unités

de production seront à l’arrêt pendant la durée des travaux.



Ces travaux engendreront des perturbations de la distribution d'eau

potable dans les localités desservies par le système du Lac de Guiers :



o Dakar ville et sa banlieue ;

o Rufisque ville et sa banlieue ;

o Villes et Villages le long des conduites du Lac de Guiers sur l’axe Louga-Thiès.



Le retour à la normale se fera progressivement au courant de la journée du

vendredi 06 mai 2022.



Un dispositif de camions citernes est mis en place pour soulager les zones

les plus impactées.



De même, toutes les dispositions nécessaires sont prises pour alimenter le maximum de clients avec la ressource disponible.



SONES et SEN’EAU s'associent pour présenter leurs excuses aux popula­tions pour ces désagréments indépendants de leur volonté.