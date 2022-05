Mondial 2022 : le Sénégal et l’Algérie sanctionnés après les incidents des barrages - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Mondial 2022 : le Sénégal et l’Algérie sanctionnés après les incidents des barrages Publié le mardi 3 mai 2022 | leparisien.fr

© aDakar.com par FSF

Barrages Sénégal-Égypte: Dernière séance d`entraînement des Lions

Dakar, le 28 mars 2022 - Les Lions de la Téranga ont effectué, ce lundi 28 mars 2022, leur dernière séance d`entraînement avant le match contre l`Égypte au stade Me Abdoulaye Wade. Tweet

Le Sénégal et l’Algérie ont chacun écopé d’une amende après les incidents des barrages retours de qualification pour la Coupe du monde 2022, respectivement contre l’Égypte et le Cameroun.



La Fédération internationale (Fifa) a sanctionné la sélection du Sénégal pour les incidents du 29 mars lors du barrage retour contre l’Egypte (1-0, 3-1 aux t.a.b.) des qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar (21 novembre - 18 décembre). Les Lions de la Teranga ont écopé d’un match à huis clos, et la Fédération d’une amende de 170 866 euros.



Les conséquences d’un match agité en tribunes avec notamment des jets d’objets, l’utilisation de lasers et de fumigènes ainsi qu’une banderole « offensante » d’après la Fifa. La séance de tirs au but avait été marquée par la présence de nombreux lasers pointés sur le visage des joueurs.