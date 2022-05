Plus de ressources sont nécessaires pour lutter contre le terrorisme au Sahel, déclare Guterres en visite au Niger - adakar.com

Plus de ressources sont nécessaires pour lutter contre le terrorisme au Sahel, déclare Guterres en visite au Niger Publié le mardi 3 mai 2022 | ONU Info

António Guterres, nouveau Secrétaire général de l`Onu

Le nombre d’attaques terroristes dans la région du Sahel en Afrique « continue d’augmenter », selon le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, qui est arrivé lundi dans la capitale du Niger, Niamey, dans le cadre d’une tournée en Afrique de l’Ouest pour marquer le mois sacré musulman du Ramadan.

S’exprimant après avoir rencontré le Président du Niger, Mohamed Bazoum, il a déclaré que « la communauté internationale doit réaliser » que le terrorisme n’est « pas seulement une question régionale ou africaine, mais bien une menace globale ». Il a réitéré son appel à davantage de ressources pour s’attaquer au problème, affirmant que « la paix, la stabilité et la prospérité du Niger et de l’ensemble du Sahel représentent une priorité absolue pour les Nations Unies ».



Le Président Mohamed Bazoum a reconnu l’engagement de M. Guterres à trouver une solution au problème du terrorisme qui est « dynamique et a évolué ». « Nous devons adapter notre réponse », a-t-il ajouté.



L’ancien Président du Niger, Mahamadou Issoufou, a accepté une demande du Président de l’Union africaine et du Secrétaire général des Nations Unies de mener une évaluation stratégique conjointe UA-ONU sur la sécurité au Sahel, axée sur l’élaboration de recommandations sur la manière de renforcer la réponse internationale à la crise sécuritaire au Sahel.



L’évaluation sera entreprise en consultation avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et le Secrétariat conjoint du G5-Sahel.