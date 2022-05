Sanctions financières et match à huis clos contre le Sénégal - adakar.com

Sanctions financières et match à huis clos contre le Sénégal Publié le lundi 2 mai 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Mohamed Salah, capitaine des Pharaons d`Égypte

La Fifa a sanctionné le Sénégal d’une amende de 112 millions de francs et d’une rencontre à huis clos à la suite des incidents qui ont émaillé le match éliminatoire de la Coupe du monde 2022 ayant opposé les Lions aux Pharaons d’Egypte, le 29 mars dernier, au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.



Dans un courrier publié sur son site officiel, l’instance dirigeante du football mondial a évoqué ‘’la non-application des régles de sécurité existantes et le non-respect de l’ordre public dans le stade’’.



La Fifa a aussi pointé du doigt ‘’l’envahissement du terrain de jeu, les jets d’objets, l’allumage de feux d’artifice, l’utilisation de pointeurs laser et d’objets pour transmettre un message qui n’est pas approprié pour un événement sportif et une bannière offensante’’.



Pour toutes ces raisons, la Fifa a infligé au Sénégal une amende de 175.000 francs suisses, soit (112 millions de francs) et un match à huis clos.



L’Egypte, quant à elle, doit payer une amende de 6000 francs suisses.



Des médias locaux indiquent que selon son président, la Fédération égyptienne de football avait demandé que les Lions, qui se sont qualifiés sur le terrain, soient disqualifiés au profit de Pharaons.



Le Sénégal est logé dans le groupe A de la Coupe du monde 2022 avec les Pays-Bas, le Qatar et l’Equateur.