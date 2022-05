António Guterres salue les efforts du Sénégal en matière de gouvernance et de démocratie - adakar.com

Le Secrétaire général des Nations unies António Guterres a salué les efforts du Sénégal en matière de gouvernance, de démocratie et d’Etat de droit.



‘’Le Sénégal représente un exemple en matière de gouvernance, de démocratie et d’Etat de droit. Je salue les efforts du gouvernement dans ce sens’’, a-t-il dit lors d’un point de presse conjoint avec le président Macky Sall.



Antonio Guterres, qui revient d’un déplacement en Russie et en Ukraine, est arrivé samedi soir à Dakar pour une "visite de solidarité pour le Ramadan". Il se rendra ensuite au Niger et au Nigeria.



A Dakar, il a été reçu par le chef de l’Etat sénégalais, président en exercice de l’Union africaine, avec lequel il a partagé un repas de rupture de jeûne, avant d’animer un point de presse conjoint.



‘’Votre pays est un partenaire important des Nations unies. Plus que jamais, nous devons poursuivre et approfondir cette coopération afin de contribuer ensemble à la paix et au développement durable au Sénégal, en Afrique et dans le monde’’, a souhaité le chef de l’ONU.



Macky Sall a pour sa part qualifié la coopération avec les Nations unies d’‘’ ancienne, confiante et très positive’’.



Le Chef de l’Etat a rappelé que le Sénégal est depuis 1960 un pays ‘’contributeur’’ aux missions de paix des Nations unies.



En marge de sa visite à Dakar, le président Sall et le Secrétaire général des Nations unies ont visité, dimanche, le chantier du nouveau siège des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest, à Diamniadio (30 km).



L’infrastructure va accueillir les 34 agences du système des Nations unies présentes à Dakar.



Le Secrétaire général des Nations unies souligne que cette infrastructure ‘’extrêmement belle’’ est le ‘’nouveau symbole de la coopération’’ entre le Sénégal et l’Organisation des Nations unies.