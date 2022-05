Macky Sall: “Le gouvernement fait des efforts pour contenir la hausse des prix“ - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Macky Sall: “Le gouvernement fait des efforts pour contenir la hausse des prix“ Publié le lundi 2 mai 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par PMD

La prière de l`Aïd El Fitr à la Grande mosquée de Dakar.

Dakar, le 2 mai 2022 - La prière marquant la fin du Ramadan a été effectuée à la Grande mosquée de Dakar en présence du chef de l`État Tweet

Le président de la République, Macky Sall, a assuré lundi que son gouvernement fait des efforts pour contenir la poussée des prix des denrées alimentaires, dans un contexte où le monde vit une ‘’période trouble‘’ à cause du conflit qui sévit en Ukraine, depuis fin février dernier.



‘’Nous vivons une période trouble dans le monde’’, a-t-il dit, faisant allusion aux conséquences économiques et sociales du conflit entre l’Ukraine et la Russie.



Le président Macky Sall s’exprimait après la prière commune de l’Aïd-el-fitr organisée à la Grande mosquée de Dakar, restée fermée pendant deux ans à cause de la pandémie de Covid-19.



Il a affirmé que la guerre en Ukraine survient alors que ‘’nous ne sommes pas encore sortis de la COVID-19’’.



Selon lui, ce conflit, bien qu’ayant éclaté dans une région du monde éloignée du Sénégal, a ‘’entraîné’’ des conséquences graves sur le coût de la vie, en particulier sur les produits pétroliers et les denrées alimentaires.



Il a rappelé le rôle que jouent l’Ukraine et la Russie dans l’approvisionnement des autres pays en blé et en pétrole.



‘’Nous avons là aussi fait des efforts pour contenir la poussée des prix (…) Ce sont des aléas extérieurs qui impactent la vie. Ce n’est pas seulement au Sénégal, c’est toute l’Afrique qui subit, le monde entier. Nous prions pour un retour rapide de la paix en Ukraine. De ce retour de la paix en Ukraine dépendra la stabilité économique et sociale du monde’’, a souligné le président Sall.



Il est revenu par ailleurs sur les efforts du gouvernement sénégalais pour atténuer les conséquences de la pandémie de Covid-19, ainsi que les souffrances des populations. ‘’Ce n’est pas suffisant’’, a néanmoins reconnu le président Macky Sall.