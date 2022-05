Aïd El Fitr: la prière de la fin du Ramadan effectuée à la Grande mosquée de Dakar en présence du chef de l’État - adakar.com

La fête de l’Aïd El Fitr, marquant la fin du mois de jeûne du Ramadan, a été officiellement célébrée, ce lundi 2 mai 2022 à Dakar.



Pour l’occasion, le président de la République, a effectué la grande prière à la Grande mosquée de Dakar sous la direction de l’Imam Ratib El Hadj Alioune Moussa Sambe.



Dans son sermon, l’Imam Ratib de la Grande mosquée de Dakar a rappelé les vertus qui doivent guider le fidèle dans sa démarche de foi.



La prière s’est faite en présence de plusieurs dizaines de milliers de personnes au sein et aux alentours de la Grande mosquée de Dakar.



À l’issue de la prière, le président de la République, après avoir exprimé ses vœux à l’endroit de la communauté musulmane, a évoqué des questions liées à l’actualité. Macky Sall a notamment évoqué les conséquences sur notre économie de la guerre en Ukraine après l’impact de la Covid-19.



"Ce sont des aléas extérieurs qui impactent la vie. Ce n’est pas seulement au Sénégal, c’est toute l’Afrique qui subit, le monde entier. Nous prions pour un retour rapide de la paix en Ukraine. De ce retour de la paix en Ukraine dépendra la stabilité économique et sociale du monde", a notamment insisté le président Macky Sall.



Le président de la République a ainsi souligné que le gouvernement va poursuivre son soutien en direction des populations devant la cherté des prix des denrées de première nécessité.



Dimanche, 1er mai 2022, des musulmans sénégalais, se fondant sur la Commission d’observation du croissant lunaire de la Coordination des musulmans du Sénégal (CMS) ont célébré la fête du Ramadan.



Makhtar C.