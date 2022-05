Équipe nationale : Aliou Badji rêve de remporter un jour la CAN avec le Sénégal - adakar.com

Équipe nationale : Aliou Badji rêve de remporter un jour la CAN avec le Sénégal Publié le lundi 2 mai 2022

© Autre presse par DR/SENEGO

L`international Aliou Badji

Prêté cette saison par Al Ahly à Amiens en Ligue 2 française, Aliou Badji réalise de belles performances. Dans un entretien accordé à foot sénégal, l’attaquant sénégalais n’a qu’un seul rêve : représenter un jour les couleurs du Sénégal.



« La sélection nationale, c’est un rêve d’enfant mais je ne veux pas me précipiter. Je suis quelqu’un de posé et positif, donc ça se fera quand le moment viendra. On ne sait pas quand ça sera mais j’aimerais bien jouer, même si c’est une fois avant de prendre ma retraite. C’est ça mon grand rêve et c’est ce qui me rendra le plus heureux. Et pourquoi pas être champion d’Afrique avec mon pays », a-t-il déclaré