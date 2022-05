Au Sénégal, Antonio Guterres s’inquiète des conséquences pour l’Afrique de la guerre en Ukraine - adakar.com

Au Sénégal, Antonio Guterres s'inquiète des conséquences pour l'Afrique de la guerre en Ukraine Publié le lundi 2 mai 2022 | RFI

© AFP par JOHN WESSELS

Rencontre entre Antonio Guterres et Macky Sall à Dakar

Le secrétaire général des Nations unies a commencé sa tournée en Afrique de l’ouest au Sénégal dimanche 1er mai, Après une réunion interne, il a visité la cité de des Nations unies en construction à une trentaine de kilomètres de Dakar, où il est aussi passé par l’usine de fabrication de vaccins de l’institut Pasteur. Il a clôturé la journée par une déclaration avec le président Macky Sall, qui est aussi l’actuel président en exercice de l’Union africaine.



Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier



La situation sécuritaire en Afrique et au Sahel a été le premier sujet d’intérêt commun abordé par Macky Sall, qui a constaté la recrudescence des coups d’État dans la région, faisant référence sans les nommer au Mali, à la Guinée et au Burkina Faso.



Antonio Guterres a de son côté répondu qu’ils avaient convenu de « l’importance de poursuivre le dialogue avec les autorités de facto [des trois pays] afin d’instaurer le retour à l’ordre constitutionnel dans les délais les plus brefs ».

