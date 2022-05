L’enjeu de la production de blé au Sénégal - adakar.com

Chaque année, le pays importe plus de 700 000 tonnes, selon les données de l’Agence nationale de la statistique. Plus de la moitié vient de Russie. Dans le contexte de guerre en Ukraine et de hausse des cours mondiaux, quel est le potentiel pour la culture du blé au Sénégal ? Et quelles en seraient les contraintes ?



« Aujourd’hui, du blé est produit dans la vallée du fleuve Sénégal, au nord du pays, mais en très petite quantité, sur des parcelles de démonstration », explique le docteur Amadou Tidiane Sall, sélectionneur blé au sein de l’Institut sénégalais de recherches agricoles. Après des années d’expérimentation, l’Isra a mis au point en 2020 huit variétés adaptées et homologuées, quatre de blé tendre pour la boulangerie, et quatre de blé dur, notamment pour la fabrication des semoules et des pâtes. Des variétés « très précoces » « à cycle court de 90 jours », « avec un potentiel de rendement moyen de trois tonnes et jusqu’à six tonnes » par hectare, contre neuf en zone tempérée.