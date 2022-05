Sénégal : Arrivée du secrétaire général des NU pour une visite officielle - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Sénégal : Arrivée du secrétaire général des NU pour une visite officielle Publié le dimanche 1 mai 2022 | aa.com.tr

© Autre presse par DR

Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies

Tweet

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est arrivé samedi soir à Dakar première étape de la visite de solidarité ramadan qu'il effectue en Afrique de l'Ouest.



Le dirigeant onusien se rendra lundi au Niger puis au Nigeria étape finale de sa visite.



Au menu de son séjour à Dakar, une audience dimanche avec le président sénégalais Macky Sall, par ailleurs président en exercice de l'Union Africaine (UA), a fait savoir un communiqué des NU.



Il visitera également le siège des NU pour l'Afrique de l'ouest en construction dans la ville de Diamniadio (30 km de Dakar) ainsi que le chantier de l'usine de production de vaccin de l'Institut Pasteur dans la même localité.



"Il participera également aux célébrations de l'Aïd Al-Fitr avec le président du Niger, Mohamed Bazoum, et il est prévu qu'il rencontre le président Muhammadu Buhari du Nigeria", fait savoir le communiqué, notant que les impacts de la guerre en Ukraine sur le continent africain seront au menu des échanges avec les trois dirigeants.



Le secrétaire général va également rencontrer des hauts fonctionnaires ainsi que des représentants de la société civile ainsi que des familles affectées par la violence et l'instabilité au Sahel, notamment des personnes déplacées internes et des réfugiés.