Prière inaugurale de la Grande mosquée Blanchot après des travaux de réhabilitation et d’extension - adakar.com

La Grande mosquée Blanchot a rouvert ses portes après plus de 4 ans de réfection. La mosquée historique, la première construite au cœur de la capitale Dakar, a accueilli la grande prière du vendredi, 29 avril 2022, en présence du président de la République, Macky Sall.



Les travaux de réhabilitation et d’extension de la Grande mosquée Blanchot a été initiée par le président de la République, Macky Sall. Classée Monument historique classée, la grande mosquée Blanchot a vu, à la fin des travaux, sa capacité d’accueil décupler.



La Grande mosquée Blanchot, au cœur de Dakar, peut désormais accueillir 6500 personnes contre 3500 avant. La surface de la Grande mosquée est passée de 2.405 à 4.391 mètres carrés dont 527 mètres carrés réservés aux femmes.



Aux côtés du chef de l’État pour la grande prière du vendredi, l’Imam El Hadj Rawane Mbaye a salué le grand geste du président de la République qui a permis la réhabilitation complète de la Grande mosquée.



Le coût des travaux de réhabilitation et de réfection de la grande mosquée Blanchot est évalué à 1 milliard 100 millions FCFA.



Makhtar C.