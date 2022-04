Guinée: les principaux partis ont boycotté la rencontre sur les propositions de calendrier - adakar.com

Quand les civils reviendront-ils au pouvoir en Guinée ? La question semble bien difficile à trancher tant la méthode pour s’accorder sur un calendrier suscite des clivages et des débats. Des propositions de calendrier ont bien été rendues, mais cette rencontre a été boycottée par les partis politiques les plus influents.



Le ministre de l’Administration du territoire a présenté vendredi 29 avril les propositions de calendrier recueillies ces dernières semaines auprès des coalitions de partis politiques, de la société civile et des centrales syndicales :



Le ministre de l’Administration du territoire indique avoir reçu 54 propositions de calendrier. Chaque proposition liste des réformes institutionnelles à réaliser avant d’organiser une élection présidentielle. La fourchette est large : selon toutes ces propositions, la transition pourrait durer entre 18 mois et 5 ans, selon les tâches à effectuer. Les propositions les plus longues prévoient un recensement général de la population. Cette synthèse a été transmise au CNRD.