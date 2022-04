Procès lié au crash de l’avion Sénégal Air : L’affaire renvoyée au 30 juin prochain - adakar.com

Procès lié au crash de l'avion Sénégal Air : L'affaire renvoyée au 30 juin prochain Publié le samedi 30 avril 2022

Le procès lié à l’affaire du crash d’un avion de Sénégal Air a encore fait l’objet d’un renvoi. Appelée hier devant la barre du Tribunal correctionnel, l’affaire n’a pas été débattue au fond. Le juge de la 2e chambre du Tribunal de grande instance de Dakar a décidé de renvoyer le jugement au 30 juin prochain. Et il aura lieu en audience spéciale à la salle de conférence de la Cour d’appel de Dakar.

Il a décidé de renvoyer ce procès à nouveau pour avoir tous les éléments et mieux vider le dossier. D’après lui, «c’est un dossier technique qui demande d’être jugé dans une grande salle qui dispose de toutes les commodités pour visualiser les vidéos afférentes au crash». Et le service informatique du Palais de justice va se charger de la projection des vidéos. Le renvoi de ce procès tant attendu par les familles des victimes est aussi lié à la constitution de plus d’une dizaine d’avocats pour assurer la défense des prévenus. Lesquels ont manifesté leur volonté de prendre connaissance du dossier.

Pour rappel, un avion appartement à la compagnie Sénégal Air s’était écrasé dans l’Océan atlantique en 2015. Ce biomoteur Hs 125 transportait à son bord, une patiente française, trois membres de l’équipage dont deux Algériens et un Congolais, un médecin et deux infirmiers sénégalais. L’ap­pareil qui effectuait ce jour-là la liaison entre Ouagadougou et Dakar, aurait, selon les enquêteurs, eu une dépressurisation brutale qui serait la cause de cet accident fatal. L’avion avait frôlé un avion de ligne équato-guinéen. Après ce léger choc, l’avion équato-guinéen qui devait rallier Cotonou, a essayé d’entrer en contact avec l’aéronef pour signaler l’incident, sans succès. Il s’est finalement détourné pour atterrir à Malabo. Mais l’avion sénégalais qui était en pilote automatique, a poursuivi sa route vers Dakar. C’est ainsi qu’il s’est abîmé en mer après avoir épuisé ses réserves de kérosène. D’ailleurs personne n’a été retrouvé, pas même la trace de l’avion englouti dans les profondeurs de l’Océan atlantique.

Les prévenus, Magaye Mara­me Ndao, ancien Direc­teur général de l’Anacim, Mohamed Mansour Sy, directeur des Transports aériens à l’Anacim, El Hadji Mactar Daff, inspecteur navigabilité, Mama­dou Sy, chef du département navigation, et le contrôleur, Jacob Lèye, inculpés par le Doyen des juges de l’époque, Samba Sall, pour homicide involontaire, seront jugés jeudi prochain. A l’époque, Gérard Gabriel Diop, Directeur général de Sénégal Air, et ses quatre autres collaborateurs avaient aussi été inculpés par le magistrat-instructeur. Malheu­reuse­ment, ils sont tous décédés. En même temps, Amadou Lamine Traoré, directeur du Bureau d’enquête et d’analyse de l’époque, Adama Diom et Al Hassane Hann ainsi que Pape Maël Diop, ancien Directeur général des Aéroports du Sénégal (Ads), sont cités à comparaître en tant que témoins. En plus de cette procédure, une information judiciaire a été ouverte à Paris. Dans ce cadre, la Justice française avait envoyé une commission rogatoire à Dakar, car l’une des victimes du crash était française.