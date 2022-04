“Gouvernement face à la presse“: des ministres répondent aux questions des journalistes - adakar.com

La 9ème édition du ’’Gouvernement face à la presse’’ s’est tenue, jeudi 28 avril 2022, au Terrou bi.

Cette rencontre avec la presse a vu la participation du ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires, Porte-parole du Gouvernement, Oumar Guèye.



À ses côtés, il y avait le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr et le ministre du Pétrole et des Énergies, Sophie Gladima.



Les membres du gouvernement ont répondu aux questions des journalistes durant trois tours d’horloge.



Les échanges ont porté sur les 100 jours du Train Express Régional, la situation au niveau du secteur de la santé, les conséquences de la crise ukrainienne, la lutte contre les inondations à Keur Massar entre autres.



Makhtar C.