Kédougou : les habitants de Sambranbougou sinistrés après un incendie (témoin) Publié le vendredi 29 avril 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Le village de Sambranbougou, situé dans la commune de Missirah Sirimana, Kédougou (Sud-est) a été victime d’un incendie qui a touché 188 cases, des boutiques, des magasins, des points de vente de service, a appris l’APS.



’’Un incendie a ravagé en tout 188 cases, des centaines de boutiques, et des points de vente de service. Actuellement, il n’y a rien qui reste parce qu’on n’a rien pu sauver. Les gens sont dans une situation de catastrophe’’, a déclaré jeudi, Moussa Sissoko, enseignant et natif de Sambranbougou, un village aurifère.



Selon lui, l’incendie a tout emporté, laissant derrière lui des gens sans ressources.



’’Aujourd’hui, on n’a même pas où passer la nuit et de quoi manger. Et toutes nos économies sont partis en fumée’’, a-t-il dit.



Alertés, les sapeurs-pompiers se sont déplacés sur les lieux pour constater les dégâts matériels.



Une enquête a été ouverte par les éléments du poste de Gendarmerie de Sabodala, pour déterminer les circonstances de cet incendie.