Coupe du monde : 100 millions à l'équipe nationale des malentendants
Publié le vendredi 29 avril 2022

Le ministre des Sports, Matar Ba, a annoncé la mise à la disposition de l’équipe nationale de football des malentendants la somme de 100 millions de francs CFA pour leur prise en charge à la Coupe du monde au Brésil.



M. Ba s’exprimait lors de la cérémonie de remise du Drapeau national à l’équipe du Sénégal des malentendants qui prend part au mondial de foot, prévu au Brésil.



’’Vous représenterez le continent africain et dans ce cadre, il me revient au nom du président de la République conformément à l’usage, de vous remettre le Drapeau national en guise de viatique et d’encouragement’’, a-t-il déclaré.



Le ministre a exhorté les Lions à ’’faire preuve de courage, de combativité, d’encouragement, mais aussi de fair-play’’. ’’Allez jusqu’au bout de cette compétition l’Etat sera toujours auprès de vous’’, a-t-il dit à la télévision nationale.



’’Nos prières vous accompagnent au Brésil. L’engagement du peuple sénégalais ne vous fera jamais défaut’’, a ajouté le ministre.



Le Sénégal partage la poule B avec la Grèce, l’Ouzbékistan, le Mexique et la Pologne.