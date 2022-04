Sénégal: le gouvernement détaille ses mesures de soutien économique aux ménages - adakar.com

Sénégal: le gouvernement détaille ses mesures de soutien économique aux ménages Publié le vendredi 29 avril 2022 | RFI

Sénégal: le gouvernement détaille ses mesures de soutien économique aux ménages

Trois thèmes ont été abordés lors d'une rencontre entre la presse et le gouvernement : les 100 jours du Train Express régional (TER), les questions d’actualité dans le domaine de la santé et les conséquences de la crise ukrainienne, alors que le président Macky Sall venait d’annoncer la distribution de 43 milliards de francs CFA pour près de 543 000 ménages.



Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier



Face à la crise ukrainienne, qui succède à la crise du Covid-19, le gouvernement a décidé d’envoyer un appui direct de 80 000 francs CFA (120 euros) à chacun des plus de 542 000 ménages en difficulté, 43 milliards de francs CFA (65,7 millions d’euros) au total. « Ces montants-là vont contribuer à améliorer leur revenu » et seront envoyés « par voie électronique », explique Oumar Guèye, ministre et porte-parole du gouvernement. « Il faut replacer cela dans le cadre d'une solidarité nationale. »