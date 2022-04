Emmanuel Macron et l’Afrique, saison 2 épisode 1 - adakar.com

Emmanuel Macron et l'Afrique, saison 2 épisode 1 Publié le vendredi 29 avril 2022 | RFI

© Autre presse par DR

Emmanuel Macron et l’Afrique, saison 2 épisode 1

Félicité par ses pairs africains pour sa nette victoire, le président français entend désormais poursuivre la voie tracée à Ouagadougou en novembre 2017 et à Montpellier en octobre dernier. Après la constitution de sa nouvelle équipe, va se poser la question de son premier déplacement sur le continent. L’hypothèse d’un voyage en RDC et en Angola semble tenir la corde.



Il est 20h39, ce dimanche 24 avril. Emmanuel Macron vient juste d’être réélu qu’il reçoit l’un des tout premiers messages de félicitations en provenance du continent africain. Il émane d'Ali Bongo Ondimba. Sur Twitter, le président gabonais salue « sa brillante réélection ». Un qualificatif repris un peu plus tard par Mohamed Bazoum, Félix Tshisekedi, Moussa Faki Mahamat et Mahamat Déby Itno. Sans imaginer la défaite, certains de ces dirigeants craignaient une victoire étriquée. Elle est finalement assez large. « Qu’il gagne avec un écart de 17 points ça c’est une surprise, une bonne surprise », confie hors micro le conseiller d’un président, « avec toutes les analyses, tout ce qu’on entendait, on se disait que ce serait peut-être du 52/48, du 53/47 ».