La CEDEAO travaille à une liaison maritime entre ses pays membres et le Cap-Vert Publié le vendredi 29 avril 2022 | Xinhua

La CEDEAO

La CEDEAO

Le président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (CEDEAO), Jean-Claude Kassi Brou, en visite officielle au Cap-Vert, a assuré jeudi à Praia que l'organisation régionale travaille à la réalisation du projet de liaison maritime entre le Cap-Vert et les autres pays de la sous-région ouest-africaine.



"Nous avons le projet de liaison maritime qui est déjà décidé, les études ont déjà commencé, nous voulons le mettre en pratique rapidement. Le Cap-Vert importe d'Europe, du Brésil, et tout va bien, mais il faut s'assurer que les pays dans la région bénéficient du marché cap-verdien'', a déclaré M. Brou, au sortir d'une audience avec le ministre cap-verdien des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration régionale, Rui Figueiredo Soares.



Le commerce entre le Cap-Vert avec les pays membres de la CEDEAO représente 2% des échanges de l'archipel là où la moyenne des échanges entre les Etats de la communauté est de 15%.



Même si le Cap-Vert importe presque tout dans le domaine alimentaire, il reste qu'il a ‘'un avantage concurrentiel très fort dans tout ce qui est technologique et cela peut profiter à nos deux parties. C'est l'objectif de l'intégration régionale'', a indiqué Kassi Brou.



Pour sa part, Rui Figueiredo Soares a assuré que le Cap-Vert fait, en dépit de la conjoncture, d'''immenses efforts'' pour payer ses redevances communautaires en vue d'améliorer son image et sa situation au sein de la CEDEAO.



‘'C'est une question d'honneur et nous ferons tout pour y arriver'', a-t-il ajouté.



Dans le cadre de sa visite au Cap-Vert, le président de la Commission de la CEDEAO a été reçu en audience par le président cap-verdien, José Maria Neves, et a visité l'Université du Cap-Vert où il a eu une conversation publique avec les enseignants et les étudiants du master sur l'intégration régionale.