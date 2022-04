Sénégal : le PAM lance un projet de résilience alimentaire contre les effets de la COVID-19 - adakar.com

A gauche, Mme Lena Savelli, Représentante Résidente du Programme Alimentaire Mondial (PAM) au Sénégal

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a lancé jeudi à Dakar un projet de résilience alimentaire, financé à hauteur de 800 millions de FCFA (environ 1,29 million de dollars) pour une durée de deux ans.



Intitulé ''De la crise à la résilience : assistance alimentaire et nutritionnelle pour lutter contre les effets de la COVID-19 au Sénégal'', le projet qui a été mis en œuvre par le PAM grâce à la contribution du gouvernement du Canada, a pour objectif d'accompagner le gouvernement du Sénégal dans sa politique de soutien et de protection des populations les plus vulnérables.



Le projet entre dans ''le cadre du partenariat convenu entre le gouvernement du Sénégal et le PAM à travers un plan stratégique pays pour la période 2019-2023'', a déclaré la représentante résidente du PAM au Sénégal, Fatiha Terki, à la cérémonie de lancement du projet.



''On espère, a-t-elle ajouté, mobiliser d'autres ressources pour continuer ce projet qui s'étend présentement sur 12 régions du Sénégal''.



Pour sa part, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Papa Malick Ndao, a expliqué que les interventions du PAM porteront sur la fourniture d'une assistance d'urgence, la prévention et le traitement de la malnutrition aigüe modérée chez les enfants âgés de 6 à 23 mois, les femmes enceintes et allaitantes.



''Elles porteront aussi sur la création ou la restauration des actifs productifs et le renforcement des capacités des partenaires'', a-t-il ajouté.