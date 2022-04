Solidarité nationale: 542.956 ménages vont recevoir de l’Etat un “Cash Transfert“ exceptionnel d’un montant global de 43 milliards FCFA (Officiel) - adakar.com

Solidarité nationale: 542.956 ménages vont recevoir de l'Etat un "Cash Transfert" exceptionnel d'un montant global de 43 milliards FCFA (Officiel) Publié le jeudi 28 avril 2022







Dans le contexte économique international difficile impactant notamment négativement le pouvoir d’achat et les ménages précaires, le président de la République a décidé du lancement d’un programme spécial de “Cash Transfert“.



Le programme de “Cash Transfert“ est destiné aux ménages recensés dans le Registre national Unique (RNU).



"Le Président de la République rappelle que les 542.956 ménages actuellement répertoriés dans le RNU vont recevoir de la part de l’Etat, un Cash Transfert exceptionnel d’un montant global de 43 milliards de francs CFA, à l’occasion d’une cérémonie de lancement de cette opération de solidarité nationale inédite", annonce le communiqué du Conseil des ministres.



Par ailleurs, le chef de l’État a magnifié "la mise en place, pour la première fois au Sénégal, du Registre national Unique (RNU)". Il s’agit en effet d’un "instrument de pilotage qui vient consolider l’exhaustivité, la crédibilité et la transparence du système de solidarité nationale, notamment l’allocation des bourses de sécurité familiale."



La cérémonie officielle de l’opération de solidarité du “Cash Transfert“ sera présidée par le président de la République, Macky Sall, le 10 mai prochain. Elle se déroulera en présence des représentants des forces vives de la Nation.



