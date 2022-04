Décès de Rudy Gomis, chanteur de l’Orchestra Baobab - adakar.com

Décès de Rudy Gomis, chanteur de l'Orchestra Baobab Publié le mercredi 27 avril 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Rudy Gomis, Orchestra Baobab

Le chanteur sénégalais, Rudy Gomis, lead vocal de l’Orchestra Baobab, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi, à Ziguinchor (Sud), a appris l’APS de source médiatique.



Rudy Gomis, auteur de multiples tubes, chantait dans plusieurs langues, selon des témoins.



L’Orchestra Baobab, un groupe de musique sénégalais lancé dans les années 1970, était animé par de grands noms tels que Balla Sidibé, Ndiouga Dieng, Issa Cissokho, Rudy Gomis et le guitariste togolais, Attiso Barthélémy, tous les cinq désormais décédés.



Ce groupe mythique avait renoué avec le succès à l’échelle internationale au début des années 2000, après une interruption d’une dizaine d’années.



Il est surtout reconnu pour son style musical alliant sonorités latines, notamment cubaines, rythmes africains (wolofs et sérères, harmonies casamançaises, mélodies traditionnelles d’Afrique subsaharienne ou du Maghreb) et des airs de blues ou jazz par moments.