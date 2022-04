Maroc: 4 ans de prison ferme pour un journaliste pour offense envers le roi - adakar.com

News Société Article Société Maroc: 4 ans de prison ferme pour un journaliste pour offense envers le roi Publié le mercredi 27 avril 2022 | RFI

© Autre presse

Prison

Le journaliste militant marocain Rabie Al Ablaq a été condamné lundi 25 avril pour offense envers le roi. Selon Human Rights Watch, il était poursuivi pour la publication de deux vidéos.



La première vidéo a été diffusée le 21 septembre dernier sur Facebook, la seconde un mois et demi plus tard sur YouTube. Dans ces deux vidéos, le militant qualifie de « milliardaires » Mohamed VI et le nouveau Premier ministre Aziz Akhannouch. Il questionne l’origine de leur richesse et se demande ouvertement s’ils n’avaient pas « volé le peuple ».



Rabie Al Ablaq est convoqué le mois dernier à plusieurs reprises au commissariat d’Al Hoceima pour s’expliquer sur ses vidéos. Il est inculpé dans la foulée pour « manquement public au respect et à la révérence dus à la personne du roi ». Inculpation suivie donc lundi 25 avril d’une condamnation à 4 ans de prison ferme et 20 000 dirhams, soit 1 900 euros, d’amende pour offense envers le roi.