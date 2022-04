Bamba Fall appelle à l’aide: Soixante-douze bâtiments menaçant ruine à la Médina - adakar.com

Hier, s’est tenu un comité régional de développement (CRD) spécial sur le Plan d’urgence de modernisation de l’arrondissement de Dakar-Plateau. C’est la Maison de la culture Douta Seck qui a reçu la rencontre présidée par le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye. Elle a enregistré la présence du maire de Dakar-Plateau, Alioune Ndoye, mais également de celui de la Médina, Bamba Fall.



Ce dernier a profité de la tribune offerte pour appeler à l’aide. Il y a, dans la commune qu’il dirige, beaucoup de bâtiments en ruine qui menacent la quiétude des populations. Il s’agit de 72 bâtiments identifiés et qui pourraient causer le pire à tout moment, mais surtout pendant l’hivernage.



L’on se demande alors pourquoi la municipalité ne les a pas détruits jusque-là. Ça coûte cher, d’après Bamba Fall. En effet, il a indiqué que la destruction d'un immeuble en ruine revient entre 8 et 12 millions F CFA. Ce que le budget d’une mairie ne saurait supporter. C’est pour cela qu’il en appelle au soutien des autorités étatiques. ''Nous demandons l'aide de l'État et de manière urgente, avant l'hivernage’’, a-t-il d’ailleurs clairement dit.



Mais il n’y a pas que ces 72 bâtiments en ruine qui posent problème à la Médina. L’absence de lycée dans la zone est une doléance exposée hier par le maire. ''On parle de 87 000 habitants pour prétendre à l’érection d’un lycée, alors que nous sommes à plus de 150 000 habitants’’, a souligné M. Fall.



La tenue de ce CRD s’explique, selon une note remise aux journalistes, par une instruction donnée en Conseil des ministres le 6 avril 2022, par le président Sall au ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires. Macky Sall lui a demandé de finaliser, dans les meilleurs délais, avec les ministres et maires concernés, un plan d’urgence de modernisation de l’arrondissement du Plateau.