Oumar Guèye réitère la promesse de l'État d'acquérir deux nouvelles chaloupes pour Gorée
Publié le mardi 26 avril 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Le ministre, porte-parole du gouvernement, Oumar Guèye, a réitéré, lundi, à Dakar, la promesse faite par l’Etat d’acquérir deux nouvelles chaloupes destinées à la liaison Dakar-Gorée.



‘’Le président Macky Sall a donné des instructions pour l’acquisition de deux chaloupes qui vont remplacer celles d’un certain âge assurant la liaison maritime Dakar-Gorée’’, a dit M. Guèye lors d’une réunion préparatoire du plan de ‘’modernisation’’ de l’arrondissement de Dakar-Plateau.



L’achat de deux nouvelles chaloupes pour le transport des passagers entre Dakar et l’île de Gorée est une promesse déjà faite en mai 2017 par Oumar Guèye, qui dirigeait à cette époque-là le ministère de la Pêche.



La desserte de Gorée, île située à 2,5 kilomètres au large de Dakar, est assurée par les chaloupes Beer, Coumba-Castel et Augustin-Elimane-Ly, dont l’exploitation est confiée au Port autonome de Dakar.