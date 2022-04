Comité régional de développement Spécial sur le Plan d’urgence de modernisation de Dakar-Plateau: le discours du ministre des Collectivités territoriales - adakar.com

Comité régional de développement Spécial sur le Plan d`urgence de modernisation de Dakar-Plateau

Dakar, le 26 avril 2022 - Le ministre des Collectivités territoriales a présidé, lundi, un Comité régional de développement (CRD) spécial axé sur le Plan d`urgence de modernisation de Dakar-Plateau.

Discours de Monsieur Oumar GUEYE,



Ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires



Monsieur le Gouverneur de la Région de Dakar,

Monsieur le Préfet du Département de Dakar,



Monsieur le Sous-Préfet de l’Arrondissement de Dakar-Plateau,



Mesdames, Messieurs les Honorables Députés, membres du Haut Conseil des Collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental,



Monsieur le Représentant de la Commission nationale du Dialogue des Territoires,



Monsieur le Maire de la Ville de Dakar,



Messieurs les Maires des Communes de Dakar-Plateau, Médina, Gueule Tapée-Fass-Colobane, Fann-Point E-Amitié et Gorée,



Mesdames, Messieurs les adjoints au maire et conseillers municipaux,



Mesdames, Messieurs les partenaires au développement,



Monsieur le Directeur général de l’Agence nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT),



Mesdames, Messieurs les Directeurs généraux, Directeurs nationaux, Coordonnateurs de projet et programme et Chefs de service ;



Mesdames, Messieurs, Chers invités,



La rencontre, qui nous réunit aujourd’hui, s’inscrit dans le cadre du processus d’élaboration du Plan d’Urgence de Modernisation de l’Arrondissement de Dakar-Plateau.



En effet, Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République m’a donné instruction, lors du Conseil des Ministres du 6 avril 2022, d’élaborer dans les meilleurs délais, en rapport avec les ministres et maires concernés, un Plan d’Urgence de Modernisation de l’Arrondissement de Dakar-Plateau.



L’instruction est consécutive à son dialogue avec les jeunes de Dakar-Plateau et de la Médina, dans le cadre de l’initiative « Jokko ak Macky ».



Je voudrais, d'ores et déjà, vous souhaiter la bienvenue, au nom de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République et exprimer mes vifs remerciements à tous les participants, qui ont bien voulu répondre à cette invitation et prendre part à cette rencontre.



Votre présence massive est une preuve tangible de l’intérêt que vous accordez à la problématique de la modernisation de votre arrondissement.



Mesdames, Messieurs,



Nous venons de boucler les plans spéciaux d’Aménagement et de Développement des départements de Pikine et de Keur Massar, qui ont été élaborés dans le même contexte.



Le plan d’urgence de Modernisation de l’Arrondissement de Dakar-Plateau, qui sera disponible dans la première quinzaine du mois de mai de cette année, contribuera à la prise en charge des préoccupations des populations de l’Arrondissement de Dakar-Plateau en termes, entre autres, d'éducation, de santé et de protection sociale, d'assainissement, de modernisation des marchés.



Les urgences de cette circonscription administrative sont également relatives à la modernisation des Penc lébous, à un meilleur cadre de vie, à la gestion des déchets, à l'accès à l'eau, à l'emploi, à la formation et à l’entreprenariat pour les jeunes et les femmes, etc.



Mesdames, Messieurs, Chers invités,



Le Plan national d’Aménagement et de Développement territorial (PNADT), validé en Conseil Présidentiel par Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République du Sénégal, le 24 janvier 2020, a analysé le Département de Dakar, notamment l’Arrondissement de Dakar-Plateau, sous divers angles, que sont l’environnement et les ressources naturelles, les dynamiques démographiques et spatiales, le développement humain ainsi que les dynamiques économiques.



L’Arrondissement de Dakar-Plateau concentre l’essentiel des activités économiques, infrastructurelles et institutionnelles du Département de Dakar, tête de pont de la métropole internationale Dakar. L’importance du trafic qui en découle aux heures de pointe crée une congestion de la circulation des biens et personnes rendant, ainsi, le transport à Dakar toujours problématique.



Dakar-Plateau est un territoire en urbanisation accélérée et continue, faisant face à une compétition pour le foncier et à des conflits du fait de l’exiguïté de l’espace et des dynamiques territoriales expansives.

Cette situation est à l’origine de la création d’autres centralités dans Dakar, affectant particulièrement les activités du secteur tertiaire.



Mesdames, Messieurs, Chers invités,



L’économie locale de l’arrondissement, comme partout ailleurs, a été très éprouvée par la pandémie de COVID-19.



L’élaboration de ce plan d’urgence et la mise en œuvre des projets structurants échelonnés et programmés dans le temps et dans l’espace, permettront, sans nul doute :

- d’améliorer le cadre de vie des populations ;

- de favoriser le développement des activités économiques, sportives et socio-culturelles ;

- de réhabiliter, d’étendre et d’équiper des écoles, hôpitaux, centres de Santé et marchés, installés dans les communes.



Dans ce contexte marqué par la mise en œuvre du Programme d'urgence pour l'Emploi et l'Insertion des Jeunes « XËYU NDAW ÑI », cher au Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République, les projets et actions du Plan d’urgence contribueront à renforcer l’entreprenariat des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables.



Mesdames, Messieurs, Chers invités,



L’objectif du CRD d’aujourd’hui est donc d’identifier les urgences de l’Arrondissement de Dakar-Plateau et de proposer des solutions pragmatiques à apporter face aux aspirations des populations.



Je loue la passion et le grand intérêt que vous accordez tous au développement de votre arrondissement. C’est pourquoi, je suis très confiant de l’atteinte des objectifs de ce CRD spécial.



Je ne saurais terminer sans remercier vivement Monsieur le Gouverneur de la Région de Dakar qui n’a ménagé aucun effort pour la réussite de cette rencontre, les acteurs de Dakar-Plateau, le Directeur général de l’ANAT et son équipe pour tous les efforts consentis pour son opérationnalisation.



Je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie de votre aimable attention.