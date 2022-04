Médias: L’alerte de la Section Synpics du quotidien “Enquête“ - adakar.com

© aDakar.com par MC

L`adoption du code de la presse continue de faire débat au Sénégal

La Section Synpicsde EnQuête porte à la connaissance de l’opinion publique des difficultésénormes dans lesquelles est empêtré le journal depuis maintenant quelques mois,à cause de la mauvaise gestion de l’entreprise par ses dirigeants.





Soucieux de lapréservation de l’outil de travail, les journalistes se sont, pendantlongtemps, sacrifiés (supportant les frais de transport, les frais deconnexion…), endurant de manière stoïque, les retards et arriérés de salaires.Nous espérions ainsi donner une chance au dialogue et à la recherche desolutions. Hélas ! Nos efforts sont restés vains. Le journal s'enfonce, jouraprès jour, dans le gouffre.





Mais le plusnavrant dans cette histoire, ce qui a poussé les travailleurs à bout, c'est queles dirigeants ne daignent même pas répondre aux correspondances du syndicat,dont le seul tort a été de demander le paiement des salaires à temps, à défaut,d'être au moins édifié sur les finances de l'entreprise, en vue de réfléchirensemble sur les voies de sortie de crise.





A la place, nousavons été surpris de voir un employeur aussi froid et insensible aux conditionsdifficiles de ses travailleurs, restés plus de deux mois sans salaire, malgrétous les sacrifices qu'ils ont eu à consentir. Nous avons ainsi compris que laperformance et la qualité du journal, dont les parutions sont devenuesaléatoires, n'est plus la préoccupation des responsables, au moment où lestravailleurs souffrent le martyre des fins du mois difficiles.





La Section Synpicscondamne vigoureusement cette attitude désinvolte de l'administration. Nousavons choisi d'être des journalistes, pas des volontaires de l'informationprêts à servir un patronat qui ne se préoccupe que de ses intérêts individuelset égoïstes.





LeSecrétaire Général