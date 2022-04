Législatives : Adama Faye présentera sa propre liste - adakar.com

Législatives : Adama Faye présentera sa propre liste Publié le mardi 26 avril 2022

© Autre presse par DR

Adama Faye

Adama Faye va encore faire barrage à la coalition au pouvoir au niveau de Grand-Yoff et partout dans le pays. En effet, indique Les Echos, dans le cadre des élections législatives du 31 juillet prochain, le beau-frère du président de la République sera de la course.



Mais avec son mouvement, celui-là même qu’il avait mis en place à la veille des élections territoriales (Defar sa gokh). Actuellement, il est en train de chercher des parrains et au regard de son entregent, c’est sûr que ça ne posera pas de problème.



Reste à savoir comment les électeurs vont l’accueillir s’il passe l’étape des parrainages.

