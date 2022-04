Paludisme : L’Afrique enregistre des avancées importantes malgré la Covid-19 (OMS) - adakar.com

Publié le mardi 26 avril 2022

Lutte contre le paludisme

« Malgré la pandémie de Covid-19, des succès importants ont été enregistrés l’année dernière en matière de lutte contre le paludisme », a déclaré lundi une haute responsable de l’agence sanitaire mondiale des Nations Unies, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme.





« Des recommandations historiques sur l’utilisation du premier vaccin antipaludique RTS,S ont été publiées par l’Organisation mondiale de la Santé en fin d’année dernière », a déclaré dans un communiqué, la Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, Dre Matshidiso Moeti.



Selon la cheffe de la branche africaine de l’OMS, ce vaccin sera utilisé pour prévenir le paludisme chez les enfants âgés de six mois à cinq ans et vivant dans des milieux où la transmission est modérée à forte.



Plus d’un million d’enfants au Ghana, au Kenya et au Malawi ont reçu une ou plusieurs doses du premier vaccin antipaludique au monde, grâce à un programme pilote coordonné par l’OMS. Les projets pilotes de vaccin antipaludique, lancés pour la première fois par le Gouvernement malawien en avril 2019, ont démontré que le vaccin antipaludique RTS,S/AS01 (RTS,S) était sans danger, qu’il pouvait être administré, et qu’il réduisait considérablement les cas graves et mortels de paludisme.



Au cours de l’année dernière, environ 95 % des 228 millions de cas estimés ont été détectés sur le continent africain pour 602.020 décès. Selon les indications, les six pays les plus rudement touchés par le paludisme dans la Région concentrent près de 55 % de la morbidité et 50 % de la mortalité imputable à cette maladie dans le monde entier.



Parallèlement, l’agence des Nations Unies UNITAID note que plus des deux tiers de tous les décès dus au paludisme surviennent chez les jeunes enfants âgés de moins de cinq ans en Afrique. Grâce à des projets pilotes cofinancés par UNITAID, le Fonds mondial et l’Alliance des vaccins (GAVI), le premier vaccin au monde contre le paludisme est actuellement administré à des enfants dans le cadre d’un programme complet de soins préventifs.



A noter que dans sa stratégie mondiale de lutte contre le paludisme, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) appelle à une réduction mondiale de 90 % des cas et des décès d’ici 2030. Pour parvenir à cet objectif, un investissement mondial est nécessaire de toute urgence afin d’appuyer le développement et le déploiement d’innovations cruciales permettant de protéger du paludisme les habitants de tous les pays.