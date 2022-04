Mamadou Gaye explique la défaite de Drogba : « Son propre village l’a rejeté » - adakar.com

Mamadou Gaye explique la défaite de Drogba : « Son propre village l'a rejeté » Publié le mardi 26 avril 2022 | Senego

Mamadou Gaye et Didier Drogba

Le journaliste vétéran du football ivoirien, Mamadou Gaye, a expliqué que l’ancien capitaine Didier Drogba a perdu les élections de la fédération de football (FIF), parce qu’inconnu de la communauté du football ivoirien.



Drogba a échoué samedi dans sa tentative de devenir président de la fédération de football de Côte d’Ivoire lors des élections qui ont été remportées par Yacine Idriss Diallo.

Selon Gaye, les premiers signes de la défaite de Drogba sont apparus dans les refus des clubs de football de son village et de l’association des joueurs de football ivoiriens.



« C’est le gars qui n’a jamais vécu en Côte d’Ivoire pendant toutes ces années. Il vient juste jouer et retourne en France », a commenté Gaye.



Drogba n’a jamais vécu en Côte d’Ivoire



« La plupart des autres joueurs africains comme Eto’o et Sadio Mané comprennent ce que signifie la culture africaine. Ils ont fait beaucoup pour leurs villages, ils y ont laissé un héritage.



« La première équipe qui a déclaré publiquement qu’elle ne voterait pas pour Didier Drogba était un club de son village.







« Ensuite, l’Association des footballeurs professionnels de Côte d’Ivoire, que Drogba a aidé à créer, lui a également tourné le dos.



« Maintenant, si votre famille de football et votre famille physique vous rejettent toutes les deux, par quel miracle allez-vous gagner ? » a-t-il interrogé.

(Avec citisportsonline.com)

