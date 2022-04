Préparation Mondial 2022: Le Sénégal sollicite le Brésil pour un match amical - adakar.com

News Sport Article Sport Préparation Mondial 2022: Le Sénégal sollicite le Brésil pour un match amical Publié le mardi 26 avril 2022 | Senego

Le Brésil est l’option numéro 1 du Sénégal pour la préparation de la Coupe du Monde 2022. Salon le Quotidien, la fédération a entamé des démarches avec les Brésiliens en vue d’un match amical.



Le Sénégal veut du lourd pour la préparation de la Coupe du Monde 2022. Dans la poule A avec le Qatar, l’Equateur et les Pays Bas, le Sénégal cherche un adversaire qui dispose d’un jeu semblable à celui de l’Equateur. Et selon la Fsf, le Brésil serait l’adversaire idéal pour les Champions d’Afrique.



De tout façon, le Sénégal ne manquera pas de prétendants lors de la fenêtre FIFA destinés à la préparation du Mondial 2022. L’Angleterre, l’Argentine et la Pologne veulent défier les Lions.