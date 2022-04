Afrique de l’Ouest : pourquoi la BCEAO s’intéresse aux fintech - adakar.com

Publié le mardi 26 avril 2022 | Jeune Afrique

Inflation : L'inquiétude de la BCEAO

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest annonce la création d’un Bureau de connaissance et de suivi des FinTech (BCSF). Son objectif : encourager l’innovation financière.



Dans un communiqué publié le 22 avril, la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) a annoncé la création d’un Bureau de connaissance et de suivi des fintech (BCSF). Selon l’institution émettrice des huit pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), il s’agit d’une « initiatives en faveur de la promotion des innovations financières ».