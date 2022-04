Aux États-Unis, le richissime Elon Musk rachète officiellement Twitter - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News NTIC Article NTIC Aux États-Unis, le richissime Elon Musk rachète officiellement Twitter Publié le mardi 26 avril 2022 | RFI

Tweet

Le milliardaire américain Elon Musk a conclu un accord, ce lundi 25 avril, pour racheter Twitter contre 44 milliards de dollars. « La liberté d’expression est le fondement d’une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où sont débattues les questions vitales pour l’avenir de l’humanité », a-t-il déclaré dans un communiqué.



C’est allé très vite. L’homme des succès de Paypal, Tesla et SpaceX a réussi son pari : le réseau social Twitter lui appartient désormais.



L’information était déjà presque officielle depuis un tweet d’Elon Musk, tombé en fin de journée ce lundi. « J’espère que même mes pires détracteurs resteront sur Twitter, car c’est ce que signifie la liberté d’expression », avait écrit celui qui est suivi, sur ce réseau, par plus de 84 millions d’autres comptes, à ce jour.