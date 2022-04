CAN 2023 – Sénégal : 3 pays veulent jouer à Diamniadio ! - adakar.com

CAN 2023 – Sénégal : 3 pays veulent jouer à Diamniadio ! Publié le mardi 26 avril 2022

© Autre presse par DR

Nombre de places, coût du projet… : Tout savoir sur le futur Stade Olympique de Diamniadio (photos)

Théâtre du barrage retour de la Coupe du monde 2022 entre le Sénégal et l’Egypte le mois dernier et petit bijou moderne, le Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio en a impressionné plus d’un. Tant et si bien que le pays de la Teranga a déjà reçu plusieurs demandes de pays proches qui souhaitent délocaliser dans l’écrin de 50 000 places leur match «à domicile» prévu en juin lors des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2023.



«Nous venons de recevoir trois à quatre demandes de pays frères qui aimeraient jouer au Sénégal au mois de juin pour la fenêtre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique 2023», a ainsi annoncé ce lundi le ministre sénégalais des Sports, Matar Ba, cité par l’APS.



Dans la foulée, le ministère des Sports a dévoilé sur Twitter l’identité des pays en question : la Guinée (contre le Malawi, 2e journée), la Gambie (contre le Soudan du Sud, 1ère journée) et le Liberia (face au Maroc, 2e journée). Reste à savoir si le Sénégal souhaitera donner une suite favorable à ces demandes et si l’enchaînement des matchs sera réalisable d’un point de vue matériel.