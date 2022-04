Sénégal : faux mariages, escroqueries et trafic de passeports… Deux députés de la majorité dans l’attente du verdict - adakar.com

Sénégal : faux mariages, escroqueries et trafic de passeports… Deux députés de la majorité dans l'attente du verdict Publié le mardi 26 avril 2022 | Jeune Afrique

Tribunal grande instance de Diourbel

Deux élus du parti présidentiel ont été jugés, le 21 avril, pour leur participation supposée à un trafic de passeports diplomatiques. Le parquet a requis deux ans de prison à leur encontre, mais ils nient toute implication.



Oumou Touré avait déjà essayé trois fois de rejoindre l’Europe, sans succès. Alors, lorsque son amie Aïssatou, qui vit en France, lui conseille de demander de l’aide à un certain El Hadji Diadié Kondé, cette commerçante dakaroise de 33 ans n’hésite pas. Dans le courant de l’année 2019, elle contacte puis rencontre celui qui se définit comme un « facilitateur » de démarches administratives. Il lui promet de l’aider à trouver un passeport diplomatique pour rejoindre le Vieux continent. Coût du sésame : 4,5 millions de F CFA (6 860 euros). Au total, Oumou Touré lui en versera 4 millions dans l’espoir de quitter le pays. Sans succès.



Le dossier aurait pu se cantonner à une simple affaire d’escroquerie. Sauf que, lorsque Oumou Touré décide de porter plainte contre Diadié Kondé devant la division des investigations criminelles, le 10 décembre 2020, elle met en cause deux autres personnes : les députés de l’Alliance pour la République (APR, parti présidentiel) El Hadji Mamadou Sall et Boubacar Villembo Biaye. Elle affirme notamment avoir rencontré Mamadou Sall dans son bureau de l’Assemblée nationale, en août 2019. Il aurait, dit-elle, exigé le versement d’un acompte avant de débuter les démarches. « Comme il y avait un parlementaire impliqué, j’ai pris confiance », racontera-t-elle aux enquêteurs.