CAN: Massata Diack conseille la co-organisation avec la Guinée Publié le lundi 25 avril 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

Papa Massata Diack, cité dans l`affaire de corruption qui implique l`IAAF

Massata Diack, ancien conseiller marketing de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF), suggère une co-organisation de la CAN par le Sénégal et la Guinée au lieu de se lancer dans une candidature individuelle dans une période où l’Afrique de l’ouest va abriter les éditions 2023 et 2025.



’’Je suggère qu’on pense à une co-organisation avec la Guinée. On aura l’occasion de se partager les tâches et les infrastructures qui sont très lourdes avec cette ouverture de la CAN à 24 pays et pour la Guinée, c’est en 2025’’, a dit M. Diack qui a travaillé dans les comités d’organisation des phases finales de CAN ayant eu lieu en Afrique du Sud en 1996 et au Nigeria en 2000.



"Politiquement, à mon avis, il serait difficile pour la Confédération africaine de football (CAN) d’accorder une organisation de la CAN dans les 10 ans à venir à un pays de la zone ouest-africaine et francophone’’, pense Massata Diack, rappelant qu’après le Cameroun, la compétition est attendue en Côte d’Ivoire en 2023 et en Guinée en 2025.



Ainsi, ’’les trois prochaines éditions auront lieu dans notre zone géographique et ce sont des pays francophones’’, a-t-il dit, considérant que le président de la CAN, Patrice Motsepe, va réfléchir plusieurs fois avant de désigner un candidat.



Et politiquement, estime-t-il, il n’est pas interdit que ce dernier pense à un pays de la zone de l’Afrique australe, qui a été son premier soutien lors de sa candidature à la présidence de la CAF.



Il signale que les pays producteurs de pétrole qui vont avoir de grandes retombées avec la montée du prix du baril et les pays nord-africains notamment le Maroc qui a beaucoup investi ces dernières dans les infrastructures, seront de grands concurrents à tout pays candidat à l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations.



Dans la partie australe du continent, il y a beaucoup de pays dont le Botswana, devenu très riche et attractif et qui était candidat aux Jeux olympiques de la jeunesse octroyés au Sénégal, a-t-il cité.



Le Sénégal pourrait encore profiter des services d’une partie de la génération vainqueur de la CAN 2021, le 6 février dernier, selon l’ancien responsable marketing de la Fédération sénégalaise de football (FSF).



En faisant une co-organisation avec la Guinée, tous les deux pays seront gagnants, estime Massata Diack, ancien conseiller marketing de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF) devenue World Athletics.