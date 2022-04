Législatives 2022: “Les coordonnateurs départementaux et les présidents de commissions départementales des investitures sont priés d’arrêter immédiatement les assemblées générales d’investitures“ (YAW) - adakar.com

Législatives 2022: "Les coordonnateurs départementaux et les présidents de commissions départementales des investitures sont priés d'arrêter immédiatement les assemblées générales d'investitures" (YAW) Publié le lundi 25 avril 2022

© aDakar.com par BN

Mairie de Dakar: Meeting d`investiture de Barthélémy Dias comme candidat de “Yewwi Askan Wi“

Dakar, le 21 novembre 2021 - La coalition “Yewwi Askan Wi“ a investi, ce dimanche 21 novembre 2021, Barthélémy Dias comme candidat à la mairie de la ville de Dakar. Tweet

Circulaire de Yewwi Askan Wi



Compte tenu des courts délais pour le dépôt des candidatures à la base , et pour

alléger davantage le processus des investitures de la coalition YEWWI AS KAN Wl ,

la Commission Nationale des Investitures, après avis de la Conférence des leaders, a pris les mesures suivantes:



- les coordonnateurs départementaux et les présidents de commissions départementales des investitures sont priés d’arrêter immédiatement les assemblées générales d’investitures ;

- chaque parti et mouvement politique procédera à ses propres investitures ;



- les leaders de partis et mouvements politiques présenteront leurs candidats investis au CMA ( Conseil de Médiation et d’arbitrage) qui statuera en dernier ressort.



Dakar, le 24 avril 2022

Habib Sy,

Président de la Commission nationale des investitures