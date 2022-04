Insécurité alimentaire : Khadim Diop, le Maire de Loro réclame des vivres de soudure pour ses administrés - adakar.com

"Lors de la dernière saison des pluies, nos agriculteurs n’ont presque eu aucune récolte. Actuellement, le monde rural souffre. On demande à l’Etat d’apporter des vivres de soudure assez-conséquentes. Actuellement, les gens sont fatigués et il faut qu’on leur vienne en aide", a-t-il dit lors d’une conférence de presse.



Il a également évoqué les problèmes d’’enclavement et d’infrastructures dans cette localité de Kébémer.



"Sur le plan infrastructurel, Loro est laissée en rade. La commune est enclavée. Les pistes sont inexistantes. Il faut rectifier cela. Depuis les indépendances, les efforts de l’Etat sont accès sur les grandes villes de Dakar, Thiès et Mbour", a-t-il regretté, plaidant "une discrimination positive" pour les communes à faible recette.



"L’Etat devrait allouer des subventions conséquentes aux communes qui ne disposent pas de recettes pour leur permettre de faire certaines réalisations, construire des postes de santé des routes", a soutenu le maire de Loro.



Selon M.Diop, sans moyens financiers, il sera difficile pour sa commune de tendre vers le développement à l’instar de celles de Louga, Linguère, Kébemer et Dahra.





"Ces localités bénéficient de plusieurs projets dont le Programme de modernisation des villes (PROMOVILLES), le Programme d’Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (PACASEN) aux coûts de plusieurs milliards. Et nous, nous ne disposons qu’aucune de ces initiatives", a-t-il dit.



"Au moment actuel, nous ne voulons pas de pistes, mais de routes goudronnées pour rendre plus accessible notre commune. On nous avait promis que la commune de Loro allait bénéficie de la deuxième phase du Programme d’Urgence de Développement Communautaire, mais jusqu’à présent nous attendons", a-t-il dit.





La commune de Loro est située dans l’arrondissement de Sagatta Gueth, département de Kébémer, Louga. Sa population est estimée à près de 20 000 habitants. La commune est connue en raison de la célèbre bataille de Loro qui y a eu lieu vers 1864 entre les tiédos, alors dirigés par le roi Lat Dior, aux troupes coloniales d’Émile Pinet-Laprade.



