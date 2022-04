Présidentielle française : Macky Sall félicite Macron après sa réélection - adakar.com

Présidentielle française : Macky Sall félicite Macron après sa réélection Publié le lundi 25 avril 2022 | senego.com

Présidentielle française : Macky Sall félicite Macron après sa réélection

Le président de la République, Macky Sall, s’est fendu d’un tweet, dimanche, pour adresser ses félicitations à son homologue français. Emmanuel Macron, réélu face à sa rivale Marine Le Pen, avec 58,2%.



« Je félicite chaleureusement le Président Emmanuel Macron pour sa victoire à l’élection présidentielle et lui adresse mes meilleurs vœux de succès dans l’exercice de son second mandat« , a notamment tweet le locataire du palais de Roume.



Emmanuel Macron sort vainqueur de l’élection présidentielle avec 58,5% des voix, devenant ainsi le premier président à décrocher un second mandat, hors cohabitation.



Marine Le Pen



Son adversaire Marine Le Pen n’a retenu l’adhésion que de 42% des votants.