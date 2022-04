Police nationale : Antoine Félix Diome chamboule tout - adakar.com

Police nationale : Antoine Félix Diome chamboule tout Publié le lundi 25 avril 2022

Antoine Félix Diome, ministre de l’Intérieur

De grands bouleversements ont été opérés dans les rangs de la police nationale où de nombreux commissariats et directions ont changé de patrons. Il en est ainsi de la Division des investigations criminelles qui a comme nouveau chef le commissaire de police Adramé Sarr.







Ainsi, le commissaire de police Adramé Sarr, précédemment Commissaire central, Chef du Service régional de Sécurité publique de Ziguinchor, est nommé Chef de la Division des investigations criminelles. Le commissaire de police Aliou Ba, qui était précédemment Chef de la Division des investigations criminelles, prend les commandes du commissariat central de Kaolack où il est nommé Chef du Service régional de Sécurité publique local. Le commissariat central de Ziguinchor sera désormais dirigé par le commissaire de police Ibrahima Diallo, précédemment commissaire urbain de Mbacké. Il est remplacé à Mbacké par le commissaire de police Salif Camara, précédemment Commissaire d'arrondissement de Thiaroye.



Les autres mouvements concernent le commissaire de police divisionnaire Malick Niasse, qui était précédemment Commissaire central, Chef du Service régional de Sécurité publique de Sédhiou (DSP). Il est nommé Commissaire central, Chef du Service régional de Sécurité publique de Kaffrine. Le commissaire de police divisionnaire Hamady Baldé, précédemment Commissaire central, Chef du Service régional de Sécurité publique de Kaffrine, devient Adjoint au directeur de la Sécurité publique.



Le commissaire de police divisionnaire Bassirou Sarr, Chef de service du commissariat spécial de Touba, va céder son fauteuil au commissaire Diégane Sène, précédemment Commissaire central, Chef du Service régional de Sécurité publique de Kolda (DSP). Le commissaire de police Ibrahima Diouf, précédemment Commissaire urbain de Koungheul (DSP), est nommé Commissaire urbain de Kébémer. Par contre, le commissaire de police Cheikhou Oumar Sow, précédemment Commissaire central, Chef du Service régional de Sécurité publique de Kédougou, est nommé Commissaire central, Chef du Service régional de Sécurité publique de Fatick.



En outre, le commissaire de police Balla Fall, précédemment Commissaire urbain de Kébémer, est nommé Commissaire central, Chef du Service régional de Sécurité publique de Kédougou. Le commissaire de police Malick Dieng, précédemment Commissaire urbain de Richard-Toll (DSP), est nommé Commissaire central de Kolda. Le commissaire de police Demba Ngagne Tine, précédemment Commissaire urbain de Nioro du Rip, est lui nommé Commissaire urbain de Richard-Toll.



Changement dans la banlieue



Le commissariat d'arrondissement de Ndorong, à Kaolack, a aussi un nouveau boss. Il s’agit du commissaire de police Thierno Diop, qui était précédemment Commissaire d'arrondissement des Parcelles-Assainies de Dakar. Le commissaire de police Youssou Ndong, précédemment Commissaire d'arrondissement de Jaxaay, est nommé Commissaire central, Chef du Service régional de Sécurité publique de Sédhiou. Il est remplacé à Jaxaay par le commissaire de police Daouda Mbodj, précédemment Chef de la Division de la police des étrangers et des titres de voyage (DPETV). A la DPETV, c’est le commissaire de police Cheikh Sidy Anta Touré, précédemment Commissaire d'arrondissement de Golf-Sud, qui arrive.



A Dakar, le commissaire de police El Hadj All Sow, précédemment Commissaire d'arrondissement de la Médina, est nommé Commissaire d'arrondissement de Dieuppeul. Le commissaire de Police Balla Kébé, précédemment Commissaire d'arrondissement de Ndorong, est nommé Commissaire d'arrondissement des Parcelles-Assainies de Dakar.



Dans la banlieue dakaroise, la commissaire de police Adja Astou Marone, précédemment en service à l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis), est nommée Commissaire d'arrondissement de Golf-Sud. Le commissaire de police Khadim Ndiaye, précédemment Adjoint au commissaire central de Guédiawaye, est nommé Commissaire d'arrondissement de Thiaroye.



En ville, le commissaire de police Abdou Sarr, précédemment Commissaire d'arrondissement de Grand-Yoff, est nommé Commissaire d'arrondissement de la Médina. Le commissaire de police Dianko Mballo, précédemment Commissaire d'arrondissement de Dieuppeul, est nommé Commissaire d'arrondissement de Grand-Yoff.



GASTON COLY