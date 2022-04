Plaidoyer pour l’achèvement des travaux de construction du cfp de foundiougne - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Plaidoyer pour l’achèvement des travaux de construction du cfp de foundiougne Publié le lundi 25 avril 2022 | Agence de Presse Sénégalaise

© Autre presse par DR

Centre de formation professionnelle (CFP) de Foundiougne

Tweet

Foundiougne, Le chef des travaux du centre de formation professionnelle (CFP) de Foundiougne , Waly Seck, a invité dimanche, les autorités à finir les travaux de construction du nouveau Centre départemental de formation professionnelle à l’arrêt depuis 2010.



"Nous voudrions que ce chantier à l’arrêt depuis 2010 aboutisse au grand bonheur des populations’’, a dit M. Seck lors d’un entretien accordé à l’APS.



‘’Nous sommes vraiment fatigués et nous appelons les autorités à nous aider pour avoir un CFP neuf avec toutes les commodités, afin d’assurer à nouveau les bons résultats du département et même de la région dans ce domaine’’, a-t-il ajouté.



"Nous réclamons un CFP digne de ce nom à l’image des autres centres qui sont dans les autres communes du Sénégal", a insisté Seck.



‘’L’actuel CFP de Foundiougne est logé dans un vieux bâtiment appartenant au district sanitaire qui est dans un état de dégradation très avancée’’, a-t-il déploré.



Il a expliqué que le CFP qui ne dispose que d’un local fixe est obligé de partager le bâtiment du district sanitaire de Foundiouge avec d’autres services.



Il a ajouté que le CFP avait besoin d’avoir des locaux adaptés à l’enseignement technique afin d’assurer une bonne formation aux apprenants dans diverses matières professionnelles.



Il a rappelé qu’ à la création du Centre, c’est-à-dire en 1982, la formation était essentiellement destinée aux femmes avec seulement trois métiers : couture, coiffure et restaurant.



Depuis 2018, a-t-il relevé, grâce à un arrêté l’appellation a changé pour devenir Centre de formation professionnelle (CFP) avec l’arrivée des hommes et de nouvelles filières comme : producteurs en élevage et agents de santé communautaire.



‘’Aujourd’hui, le CFP de Foundiougne, forme dans 5 métiers et on ambitionne d’intégrer d’autres métiers comme : la plomberie, la climatisation , l’électricité et les enseignements en énergie solaire , a-t-il indiqué.







CTS/AB/AKS