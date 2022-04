Ligue 1 / 19ème journée : Génération Foot chute, Casa reprend son fauteuil de leader - adakar.com

News Sport Article Sport Ligue 1 / 19ème journée : Génération Foot chute, Casa reprend son fauteuil de leader Publié le lundi 25 avril 2022 | seneweb.com

© aDakar.com par D.G

Le mano à mano entre Casa Sport et Génération Foot continue de plus belle. Dépossédé de son fauteuil de leader la journée précédente par le club académicien, le Casa Sport (36 pts) a récupéré la première place en allant battre CNEPS à Thiès (0-1, alors que son concurrent direct, Génération Foot est tombé de haut en s’inclinant devant l’AS Douane (3-2).











Avec cette victoire à l’extérieur combiné à une défaite des Grenats, le club Ziguinchorois est solide leader de ligue 1 avec trois points d’avance sur le club académicien. En déplacement à Saly, le Jaraaf a réalisé une bonne opération en battant Diambars (1-0). C’est le meilleur buteur du championnat, Bouly Jr Sambou qui a marqué le but de cette précieuse victoire qui permet au club de la Médina de pointer à la 3ème place avec 30 points).







Au stade Ngalandou Diouf, Teungueth FC a été tenu en échec par Guédiawaye (1-1). Teungueth Fc (10ème, 21 pts) qui restait sur deux défaites, dégringole dangereusement vers la zone de relégation. Au stade Alassane Djigo, l’As Pikine et la Linguère de Saint-Louis ont partagé les points (0-0). Un match nul qui les maintient respectivement aux 6ème et 7ème places. Lanterne rouge au coup d’envoi de la 19ème journée, le Ndiambour (12ème, 19 pts) sort de la zone de relégation à la faveur de sa victoire (1-0) sur Dakar Sacré-Cœur (11ème, 20 pts). Après deux défaites d’affilée, l’US Gorée s’est donné un bol d’air en battant Mbour PC (1-0). Avec cette importante victoire, les Insulaires occupent la 9ème place avec 23 points au compteur.



Au total 11 buts ont été marqué dans les 7 matchs joués. Avec 12 buts, Bouly Jr Sambou du Jaraaf occupe la première place du classement de buteurs, suivi de l’attaquant de Génération Foot Ngagne Fall qui totalise 11 buts.











LIGUE 1 : 19ème journée







Résultats



CNEPS/ Casa Sport 0-1



AS Pikine / Linguère 0-0



Diambars / Jaraaf 0-1







Teungueth Fc / Guediawaye Fc 1-1



AS Douane / Génération Foot 3-2



Ndiambour / Dakar Sacré-Cœur 1-0



US Gorée / Mbour PC 1-0