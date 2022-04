Fatick: 7 morts dans 2 accidents survenus en l’espace de 10 minutes ! - adakar.com

Fatick: 7 morts dans 2 accidents survenus en l'espace de 10 minutes ! Publié le lundi 25 avril 2022

Accident sur la route de Nioro

La route a encore tué au Sénégal. Cette fois-ci, c'est à Tattaguine, localité située dans le département de Fatick, où deux terribles accidents ont coûté la vie à 7 personnes en l'espace de 10 minutes, sur la route nationale n°1. Selon des informations obtenues par Seneweb, pour le premier accident, il s'agit d'un camion malien, qui est entré en collision avec un véhicule particulier de type 4X4, faisant 5 morts sur le coup.



Quelque 10 minutes plus tard, un autre 4X4 s'est renversé au même endroit. Bilan: 2 morts.



Au moment où ces lignes sont écrites (15h 00), les éléments de la brigade des sapeurs pompiers sont en train d'effectuer le constat d'usage.



10 morts en une semaine !



Des sources de Seneweb, il nous revient que pas moins de 10 personnes ont perdu la vie dans une série d'accidents dans cette partie du Sine. En effet, jeudi dernier, un chauffeur d'un véhicule particulier est décédé après avoir été entré en collision avec un camion malien à hauteur de l'arrêt "Tattaguine", près de la gare routière de Ndiosmone.



Le même jour, une dame de nationalité française a péri dans un accident survenu sur le même lieu.



Lundi 16 avril, un autre camion malien avait dérapé avant de terminer sa course dans une maison. Mais il y a eu plus de peur que de mal.



La veille, c'est-à-dire dimanche 17 avril, un petit enfant a été mortellement heurté.



Très mécontents par cette situation, les jeunes de la localité sont sortis massivement pour réclamer des ralentisseurs.