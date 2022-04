L`Afrique doit se préparer à une crise alimentaire mondiale inéluctable, avertit le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina - adakar.com

L`Afrique doit se préparer à une crise alimentaire mondiale inéluctable, avertit le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina Publié le lundi 25 avril 2022

Le nigerian Akinwumi Adesina

Washington DC, Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, met en garde : «L’Afrique doit se préparer à l’inéluctabilité d’une crise alimentaire mondiale». Il s’exprimait sur les priorités de l’Afrique en tant qu’invité de l’Africa Center de l’Atlantic Council vendredi. Répondant aux questions de la présidente de l’Africa Center, l’ambassadrice Rama Yade, d’Aubrey Hruby, membre senior du centre, et de Julian Pecquet, correspondant à Washington et aux Nations unies pour Jeune Afrique et The Africa Report, le président de la Banque a appelé à prendre vivement conscience de l’urgence face à ce qu’il a qualifié d’une convergence exceptionnelle de défis mondiaux pour l’Afrique, ne se produisant qu’une fois par siècle.



Selon Adesina, les pays les plus vulnérables du continent ont été les plus durement touchés par les conflits, le changement climatique et la pandémie de Covid-19, qui ont anéanti bien des progrès économiques et sociaux en Afrique. Il a ajouté que l’Afrique, dont les taux de croissance du PIB sont les plus faibles, a perdu jusqu’à 30 millions d’emplois à cause de la pandémie.