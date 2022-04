Relèvement du plateau technique: le centre de Santé de Vélingara renforcé en matériels de santé - adakar.com

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a expédié au Centre de Santé de Vélingara un important lot de matériels sanitaires pour renforcer le plateau technique déjà existant.



Le lot de matériels envoyés pour la structure médicale de Vélingara est la suite du “Jokko ak macky“ tenu il y a quelques semaines dans la région de Kolda. Au cours de ces échanges entre le président Macky Sall et les jeunes, le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, s’était engagé à appuyer le centre de santé de Vélingara dans le renforcement de son plateau technique.



Dans le cadre du suivi de cet engagement, la structure médicale de cette localité du sud-est du Sénégal a été dotée en chariots de soins, boîtes d’accouchement, boîtes gynécologiques, boîtes de pansements, coins nouveaux-nés, et tables d’accouchement. Parmi le lot d’équipements il y a également des concentrateurs d’oxygène.



Les matériels de santé ont été réceptionnés par les responsables du centre de santé de Vélingara.



Il est par ailleurs annoncé une réhabilitation prochaine de la structure médicale. Dans la perspective du relèvement du plateau technique dans la région de Kolda, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a également annoncé la construction d’un nouvel hôpital pour la région.



Makhtar C.