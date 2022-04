Sénégal - Arabie Saoudite: le renforcement de la coopération au menu de l’audience entre le président Macky Sall et le Prince héritier Mohamed Ben Salman - adakar.com

Sénégal - Arabie Saoudite: le renforcement de la coopération au menu de l'audience entre le président Macky Sall et le Prince héritier Mohamed Ben Salman Publié le samedi 23 avril 2022 | aDakar.com

© Présidence par PMD

Le président Macky Sall reçu par le Prince héritier Mohamed Ben Salman

Djeddah, le 22 avril 2022 - Le président de la République, en visite de travail et d`amitié en Arabie Saoudite, a été reçu, à Djeddah, par le Prince héritier Mohamed Ben Salman. Tweet

Le président de la République, Macky Sall, a été reçu, ce vendredi, à Djeddah en Arabie Saoudite, par le Prince héritier, Mohamed Ben Salman, Vice-président du Conseil des ministres et ministre de la Défense.



Les deux personnalités ont, durant leur entretien, fait le tour des relations bilatérales entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite. Il a été notamment question du renforcement de la coopération entre les deux pays. D'autres sujets d'intérêt commun ont été également discutés.



"Je remercie Son Altesse Mohamed Ben Salman pour notre entretien ce jour. Le Sénégal et l’Arabie Saoudite entretiennent de solides relations d’amitié et de coopération que nous avons décidé de renforcer et diversifier", a indiqué Macky Sall dans une publication sur Twitter.



Cette audience au Palais du prince hériter s'inscrit dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail entamée par Macky Sall en Arabie Saoudite, jeudi 21 avril 2022.



L'audience s'est déroulée en présence, côté saoudien, du Prince Turki bin Mohammad bin Fahd bin Abdulaziz, ministre d’État et membre du Cabinet, du Prince Abdulaziz bin Saud bin Naif bin Abdulaziz, ministre de l’Intérieur, du Dr. Musaed bin Mohammed Al-Aiban, ministre d’État, membre du cabinet et conseiller à la sécurité nationale, d’Ahmed bin Aqeel Al-Kateeb, ministre du Tourisme et Saad Al-Nafaei, ambassadeur saoudien au Sénégal.



La délégation du président Macky Sall comprenait Aïssata Tall Sall, ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Omar Demba Ba, ministre et conseiller diplomatique du président sénégalais et Mamadou Ndiaye, ambassadeur du Sénégal en Arabie-Saoudite.



Au cours de cette visite en Arabie Saoudite, le président Macky Sall a également éffectué la Oumrah aux lieux saints de l'Islam.



Makhtar C.